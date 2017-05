Die Bezeichnung «Vater der Kabarett-Tage» relativiert er subito: «Mittlerweile Grossvater, wenn Sie so wollen.» Seis drum. So viel ist sicher: Peter Niklaus wird im Sommer

70-jährig und ist der Gründer der Oltner Kabarett-Tage. Oder Cabarettage, wie sie sich damals noch nannten. Die Zeiten ändern und mit ihnen die Schreibweisen. Er sei ein bisschen stolz, dass sich die Dinge zum eigentlichen Festival entwickelt hätten, meint er. Wen wunderts: Was 1986 mit einem Dutzend Kabarettisten begann, präsentiert sich heute als Grossveranstaltung mit bald 30 verschiedenen Aufführungen und programmatischen Ausläufern nach irgendwo in der Deutschschweiz. Heuer etwa sind Schötz LU und Laufen BL Zielorte.

Kabarett-Tage: dem Zufall geschuldet

Wer Peter Niklaus beim Kramen in Erinnerungen zuhört, kommt zum Schluss: Die Kabarett-Tage sind nicht zuletzt einem Zufall zu verdanken. Wie so oft: Aus Zufälligkeiten entsteht oft Supranationales. Die Oltner Kabarett-Tage sind nämlich auch in der Szene Deutschlands ein Begriff. Und selbst in Österreich hallt deren Name nach. Aber eben, der Anfang? «Der Umstand, dass Hans Hohler zu Beginn der 1980er-Jahre als Vorsteher der Sekundarschule Olten zurücktrat und ich dieses Amt übernahm, war der eigentliche Start», sagt Niklaus. Und wie lässt sich der Transfer vom Schulvorsteher zu den Kabarett-Tagen herstellen? «Na ja», sagt Niklaus, «Hans war noch Präsident der Kulturförderungskommission und ich sollte eigentlich auch noch diese Aufgabe übernehmen.»

Die habe ihn übrigens fast mehr interessiert als das Vorsteheramt, räumt der Gründervater heute ein. Jedenfalls, der damalige Sekundarlehrer sagte auch dazu Ja. Aber weil er die Aufgabe der Kulturförderungskommission, auf irgendwelche Anregungen von aussen Preisverleihungen umzusetzen, auf die Dauer doch zu eintönig fand, begann Niklaus zu sinnieren. Und kam, in Anlehnung an die Solothurner Literatur- beziehungsweise Filmtage auf «...tage», wie er – mehr als 30 Jahre danach – schon fast kabarettistisch erklärt. «Es gibt doch diese Rivalität zwischen der Kantonshauptstadt und Olten», schiebt er hinterher. Stimmt. Das erklärt vieles.

Niklaus sagt, er habe seinerzeit eigentlich keine spezielle Affinität zum Kabarett gehabt, aber Erfahrungen als Schnitzelbankdichter und solche mit der Dramaturgie der Schnitzelbank – aus Subingen mitgebracht. «Kabarett machte mir zwar Freude, aber intensiver hatte ich mich zuvor nicht damit beschäftigt.» Und so wurde das Jahr 1984 zum Gründungsjahr der Gesellschaft Oltner Cabarettage. «Ich fand das Wort Verein für unser Anliegen unpassend», sagt Niklaus. «Und der Begriff Gesellschaft wirkt etwas gehobener», reicht er süffisant lächelnd hinterher.