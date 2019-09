Ob die vermenschlichten Tiere des Oltners Philipp Koller, die in einer Alpenlandschaft stehen; die schwungvoll hingemalten Menschen in intensiven Farben, aber ohne Gesicht der Badenerin Gabriele Kulstrunk; oder die grossformatigen Farbstrukturen ohne erkennbares Motiv von Edy A. Wyss aus Balsthal: Die gestern eröffnete Jahresausstellung mit dem Titel «Eintauchen in das Spiel der Farben» im Hotel Arte und in den Pallas Kliniken hat zwar ein zentrales Thema, doch die Umsetzung dazu ist sehr verschieden. Mal ist es sehr naturalistisch, mal ganz abstrakt, mal sind die einzelnen Farben klar voneinander unterscheidbar, ein andermal verschwimmen diese ineinander. Die Vielfalt der 172 gezeigten Werke, welche die acht Künstlerinnen und zwei Künstler ausstellen, ist sehr gross.