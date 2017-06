Sie stammen aus Brooklyn, New York, gelten in der Rapmusik als Weltstars und spielen diesen Freitag im Oltner Jugendzentrum Provisorium 8: Die «Mash Out Posse», den meisten wohl bekannt unter dem entsprechenden Akronym M.O.P. Verantwortlich für ihren Auftritt im «familiären Rahmen» ist Alexander Giger, seit rund 15 Jahren Konzertveranstalter und seit zwei Jahren Mitbetreiber der Paraiba Bar. Letzteres Engagement ist eigentlich auch der Grund dafür, dass das bekannte Rap-Duo nun in die Kleinstadt kommt.