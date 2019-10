Globus-Kleidergeschäft wird zu Kunstausstellung

Im Februar musste der Herren Globus seine Filiale an der Kirchgasse 3 wegen Sparmassnahmen schliessen (wir berichteten). Nun soll erneut Leben einkehren: nicht mit einem Kleiderladen, sondern in Form einer Ausstellung. Diese wird vom Kunstlabel Nomadic Art Projects unter Leitung des Gründers Christoph Oeschger lanciert. Das Label wurde Anfang 2018 gegründet, konzentriert sich auf anspruchsvolle visuelle Werke. «Es sind unglaubliche Räume, die ich hier zur Verfügung gestellt bekommen habe», sagt Oeschger. Überall hängen Kabel herunter, die Wände weisen gräuliche Streifen auf. Es ist eigentlich noch wie auf einer Baustelle.

Kunst, die zum Nachdenken anregt

Das stört den Mann aus dem Zürcher Limmattal nicht. «Im Gegenteil, es sind genau die Kontraste zwischen dem alten Raum und den modernen Gemälden, die diesen Ort für meine Ausstellung so einzigartig machen», findet Oeschger. Viele der bekannten internationalen Galerien würden heute nach solch neuen Formen der Präsentation suchen. Und dazu gehören eben auch alte Warenhäuser, Fabrikhallen, ja sogar ausgediente Kirchen. Trotzdem möchte er mit den Bildern den ehemaligen Laden wieder lebendig machen. Sie stammen von fünf Kunstschaffenden aus der ganzen Schweiz. «Die Bilder leben nicht von der Ästhetik, sondern vom Inhalt», sagt Oeschger. «Die Bilder sind abstrakt, aber wenn man beim Betrachten dem Bild Zeit lässt, spielt sich langsam ein Roman im Kopf ab», sagt Oeschger. Er will den Entdeckergeist des Betrachters wecken; deshalb heisst die Ausstellung auch «Spirit of Exploration». Im Hintergrund läuft ruhige Musik. «Eigentlich schöpfe ich viele Ideen für ein Kunstprojekt aus der Musik», sagt Oeschger. Er spielt als Schlagzeuger in mehreren Jazzbands mit.

Es ist bereits die zweite Ausstellung des 65-Jährigen in Olten. Letztes Jahr hat er in einer 250 Quadratmeter grossen Shedhalle der ehemaligen Lastwagenfabrik Berna an der Industriestrasse seine erste Ausstellung «Parallele Realitäten» präsentiert. Auch im nächsten Jahr plant Oeschger eine Ausstellung unter dem Projektnamen «Von den Ufern der Aare». Im Fokus stehen wieder junge Kunstschaffende, die einen Lebensbezug zum geografischen Raum Aare haben und diese in ihren Kunstwerken reflektieren. «Einen Standort habe ich aber noch nicht ausfindig machen können», sagt Oeschger. Auch diese Ausstellung soll wieder in Olten stattfinden. Denn Oeschger hat einen Teil seiner Kindheit hier verbracht. Für ihn hat die Stadt auch eine praktische Grösse. «In Zürich zum Beispiel würde ich mit meiner kleinen Ausstellung schnell untergehen», sagt Oeschger.

Was nach der Ausstellung mit der Liegenschaft geschieht, ist für die Eigentümerin home 4 you AG nicht entschieden, da langfristige und nachhaltige Lösungen gesucht werden. «Es laufen derzeit Verhandlungen mit Mietinteressenten», sagt Nicole Moser, Assistentin der Geschäftsleitung, auf Anfrage. Die Liegenschaft bleibe aber weiterhin in Besitz der home 4 you AG. «Es könnte auch neue Wohnungen in den oberen Etagen geben», sagt Moser. Die Liegenschaft soll künftig, beziehungsweise bis ein neuer Mieter gefunden ist, für Pop-ups genutzt werden. Der Firma ist es wichtig, dass die Liegenschaft nicht leer steht. Das Gebäude in der Oltner Innenstadt hat die Firma aus der Stadt Solothurn nach dem Auszug des Herren Globus gekauft. «Wir wussten, dass der Laden schliessen würde», sagt Moser. Die Liegenschaft befinde sich in bester Lage.