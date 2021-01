Gibt es den Pushcart- Prize für einen Oltner?

Vielleicht ist es Zufall, womöglich auch nicht. Aber die Vorfahren seiner französischen Mutter waren gute Bekannte Jules Vernes. Nun, den bekannten Autor fantastischer Geschichten aus dem 19. Jahrhundert als ein Vorläufer von David Pearce zu bezeichnen, wäre vielleicht doch etwas fantastisch. Aber: Auch der 72-Jährige ritzt in seinem Schaffen das Fantastische, das grundsätzlich Denkbare, das für den Moment eher weniger Wahrscheinliche. «Ich schreibe solche Geschichten, die möglich sein könnten», sagt Pearce über sein Schaffen.

Und: Er schreibt ausschliesslich in seiner eigentlichen Muttersprache, in Englisch. Denn Pearce ist im Grunde Bürger der USA, aber seit über 20 Jahren in der Stadt Olten zu Hause und seit 2012 auch deren Bürger. Nach Olten kam der Weitgereiste durch seinen Lebenspartner Bruno Ritter erstmals 1981. Mit ihm, einem Oltner, lebt er seit 2007 in eingetragener Partnerschaft. «Wir gehörten sicher zu den ersten», sagt Pearce heute dazu.

Dass er dem Schreiben nahesteht; kein Wunder. Beruflich war er als Bachelor und Master in Kommunikation stets auch in diesem Bereich unterwegs, hauptsächlich als ziviler Vertreter für die US-amerikanischen Streitkräfte im Auftrag der Universität Maryland. Hauptsächlich in Europa. Vor knapp 40 Jahren verliess der in Pennsylvania und Ohio aufgewachsene Pearce seine Heimat, war tätig in «Westbörlin», wie er die damals geteilte Stadt vor dem Mauerfall im angelsächsischen Akzent so schön nennt, in England, Wales, Island.

Von der Nomination keine Ahnung

Bevor er Literatur als Fiction zu machen begann, war Pearce in den 1970er-Jahren in New York als Korrektor bei Simon&Schuster und dann Texter und Kulturkritiker für die Rockzeitschrift Zygote tätig. Gut. Aber wie kommt der Mann zur Nomination für den Pushcart Preis in der Sparte Kurzgeschichte?

«Ja, das weiss ich doch auch nicht», sagt er amüsiert. Er habe weder eine Ahnung, was es dabei zu gewinnen gebe noch wann der Preis vergeben werde. Der Oltner weiss nur: Der Pushcart Preis ist ein US-amerikanischer Literaturpreis von Pushcart Press, der seit 1976 vergeben wird und die besten Gedichte, Kurzgeschichten, Essays und literarischen Freischöpfungen ehrt, welche in Editionen im vorangegangenen Jahr in englischer Sprache veröffentlicht wurden. Redakteure von Magazinen und kleinen Buchverlagen können bis zu sechs Werke nominieren.