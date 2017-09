Wer in den letzten drei Wochen in der Stadtbibliothek Olten ein Buch ausleihen wollte, fand sich vor verschlossenen Türen wieder. Ein A4-Blatt wies die Benutzer auf alle Schliesstage dieses Jahres hin (siehe Foto). Ab nächstem Dienstag ist die Stadtbibliothek wieder geöffnet.

Neben den üblichen Feiertagen und einer Woche über Weihnachten/Neujahr hat die Stadtbibliothek unter dem Jahr an insgesamt weiteren sieben Wochen zu. Auffällig ist, dass sechs von insgesamt acht Wochen Betriebsferien nicht in die Schulferienzeit fallen: je drei Wochen im Juni und Ende August/Anfang September.

Einigen geht dies nun zu weit: «Das ist nicht optimal», sagt die langjährige Benutzerin Trudi Stadelmann. Sie kenne keine andere Bibliothek in der Region, welche so lange Betriebsferien hätte. Auch Politiker können sich mit dieser Ferienregelung nicht anfreunden. «Acht Wochen Ferien erachte ich schon als ein bisschen viel», sagt CVP-Gemeinderätin Heidi Ehrsam, die ausgebildete Bibliothekarin ist.

Gleicher Meinung ist Grüne-Gemeinderat Michael Neuenschwander, der als Musiker oft in der Zentralbibliothek in Solothurn anzutreffen ist: «Das ist definitiv zu viel.» Zwei Wochen während der Ferienzeiten seien für ihn das oberste Limit.

In der Tat nimmt sich die Stadtbibliothek Olten im Vergleich zu Instituten in Nachbarstädten mit ähnlicher Grösse ein Privileg heraus. Die Stadtbibliothek Zofingen ist in den Sommerferien jeweils zwei Wochen lang zu. In dieser Zeit sei man allerdings weiterhin in der Badi mit einem Stand präsent, der von Studenten betrieben werde, sagt Leiterin Cécile Vilas.

In der Stadtbibliothek ist zusätzlich noch das Stadtarchiv untergebracht. Insgesamt stehen den beiden Zofinger Instituten 415 Stellenprozente mit 10 Mitarbeitern zur Verfügung, darunter auch Studenten.

Noch benutzerfreundlicher ist die Regionalbibliothek Langenthal. Sie hat neben den üblichen Schliessungen an Feiertagen gar keine Betriebsferien. Nur im Frühling gebe es wegen der Reinigung zwei zusätzliche Schliesstage, sagt die stellvertretende Leiterin Henriette Leuenberger. Sie könne sich nicht vorstellen, die Bibliothek einfach drei Wochen zu schliessen.

Während der Ferienzeit würde der Betrieb mit zwei Mitarbeitern aufrechterhalten, im Normalbetrieb seien es hingegen deren drei. «Weil einige Teilzeit arbeiten, braucht es dazu eine gewisse Flexibilität», sagt Leuenberger. Insgesamt stehen der Regionalbibliothek 7 Mitarbeiter mit 405 Stellenprozenten zur Verfügung.

Stadtbibliothek begründet Ferien

Die Stadtbibliothek Olten gibt mehrere Gründe an für die insgesamt bis zu acht Wochen Betriebsferien. Zum einen würde man sich der städtischen Verwaltung anschliessen, welche zwischen Weihnachten und Neujahr ebenfalls zu sei. Zum anderen hätte man in der Woche vor Ostern nur an zweieinhalb Tagen, von Dienstag bis Gründonnerstagmittag, effektiv geschlossen.

Diese Tage sind nötig, um interne Arbeiten zu erledigen, die während den üblichen Öffnungszeiten nicht getan werden könnten, schreibt die Leiterin Sibylle Scherer auf Anfrage.

Die beiden dreiwöchigen Ferien im Juni respektive August/September würden seit Jahren bewusst auf diese Zeit gelegt, weil es in den Schulferien gut laufe. Sie begründet die insgesamt sechswöchigen Betriebsferien zudem mit den tief angesetzten Personalressourcen.