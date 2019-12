Gemeinderat muss Niederlage einstecken: Heizungen in öffentlichen Gebäuden werden bis 2030 erneuerbar

An der Gemeindeversammlung am Montagabend haben die 169 Stimmbürger mit grosser Mehrheit entschieden, dass bis ins Jahr 2030 die Heizungen aller öffentlichen Gebäude auf erneuerbare Energien umgerüstet werden müssen und damit die Motion von Martin Blapp angenommen. Der Einbau von fossilen Heizungen ist ab sofort nicht mehr erlaubt. Bis spätestens Ende 2021 muss die Gemeinde zudem für alle Liegenschaften mit fossilen Heizungen Kurzanalysen vornehmen. Der Souverän hat sich damit gegen die Meinung des Gemeinderats gestellt, der die Motion nicht für erheblich erklären lassen wollte, weil diese zeitlich zu starr sei.

Dieser Entscheid der Gemeindeversammlung hat gleichzeitig zur Folge, dass Wangen bei Olten die Heizung in der Gemeindekanzlei 2020 nicht mit einer Öl- oder Gasheizung ersetzen kann. Dies hat der Gemeinderat Ende September aus wirtschaftlichen Gründen so entschieden (wir berichteten). Die Ersatz-Investition mit einer erneuerbaren Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet damit neu 166'000 Franken, 50'000 Franken mehr als mit der fossilen Variante. Ebenfalls angenommen haben die Stimmbürger eine zweite Motion von Martin Blapp, in der er ein neues Reglement forderte: Künftig muss beim Ersatz von Heizungen in öffentlichen Gebäuden ein unabhängiger Energieberater beigezogen und eine Vollkostenrechnung über mindestens 30 Jahre vorgenommen werden.

Bei der Diskussion wurden mehrere Voten zugunsten der erneuerbaren Energien mit Applaus quittiert, sodass schnell klar war, dass die Stimmung gegen den Gemeinderat kippen würde. Gemeindepräsidentin Daria Hof sagte denn auch beim Apéro im Anschluss an die Versammlung, dass sie über das Resultat nicht überrascht sei und es erwartet hätte.