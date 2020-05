Gemeindepolitiker verlangt: Wiese frei neben Badi für die Bevölkerung

Bei der Schützenmatte soll die einzäunte Wiese neben der Badi für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Dies fordert SP-Gemeindeparlamentarier Luc Nünlist in einer dringlichen Motion. Er begründet dies mit der Coronakrise und den dazugehörigen Massnahmen des Bundes. Er geht nämlich davon aus, dass viele Leute den Sommer in der Stadt verbringen werden und so der öffentliche Raum vermehrt genutzt wird. «Das Vermeiden von Ansammlungen und die Einhaltung von Distanzgeboten ist einfacher, je mehr Raum der Öffentlichkeit zur Verfügung steht», schreibt Nünlist in seinem Vorstoss. Zudem sei auch die Nutzung der Badi «noch nicht absehbar»; man müsse davon ausgehen, dass nur eine begrenzte Besucherzahl auf einmal reingelassen werde.