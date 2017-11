Das Oltner Gemeindeparlament hat am Mittwochabend zwei Anträge auf Steuererhöhungen bei den natürlichen und juristischen Personen abgelehnt.

Zum einen wollte Olten-jetzt!-Gemeinderat Tobias Oetiker die Steuern um 6 Punkte auf 114 Prozent erhöhen, um eine im Budget 2018 ausgewiesene Neuverschuldung von 3,8 Millionen Franken zu vermeiden. Der Antrag sei spontan entstanden, sagte Oetiker auf Nachfrage. Er wunderte sich darüber, dass keine Diskussion über die Neuverschuldung stattfinden würde, obwohl dies die bürgerlichen Parteien vermeiden wollten. Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli erklärte dem Plenum allerdings, dass bereits jetzt klar sei, dass eine Neuverschuldung nächstes Jahr vermutlich ausbleiben werde. Dies, weil in diesem Jahr bisher 3,5 Millionen weniger investiert wird als geplant.

Zum anderen beantragte die SP/Junge-SP-Fraktion eine Erhöhung um 2 Punkte auf 110 Prozent, wie sie es bereits im Vorfeld ankündigte. Dies, um die grossen Projekte wie Schulhausneubau voranzutreiben und eine mehrheitsfähige Alternative zum Stadtrats-Vorschlag, die Steuern per 2019 auf 115 Prozent anzuheben, zu geben.

Beide Male setzte sich der bürgerliche Block im Parlament mithilfe von linken Abweichlern durch.

Harsche Kritik an SP-Antrag

Kritiker warfen dem Antrag, der von der SP-Fraktion gestellt wurde, Unseriosität vor. SVP-Gemeinderat Christian Werner fragte sich, wieso die Partei den Antrag nicht schon in der vorberatenden Finanzkommission gestellt hatte, zumal die SP-Sprecherin Luisa Jakob genau in dieser Kommission sitze. "Wenn man eine Steuererhöhung beantragt, sollte die Expertenkommission dies beraten können." Dass dies nicht geschehen sei, zeige doch, dass die SP-Fraktion den Antrag unvorbereitet gestellt habe oder ihren eigenen Antrag zuwenig ernst nehme. Zudem mokierte er sich darüber, dass die Parlamentarier vorgängig nur eine Medienmitteilung erhalten hätten, aber keinen formellen Antrag.

SP-Co-Fraktionspräsidentin Christine von Arx wehrte sich allerdings gegen den Vorwurf der Unseriosität. Die Fraktionssitzung der SP/Jungen SP sei nach der Finanzkommission gewesen. Der Antrag auf eine Steuererhöhung sei erst in dieser beschlossen worden. Zudem wurde fristgerecht ein formeller Antrag eingereicht.

Die "Steuererhöhung auf Vorrat" (Philippe Ruf, SVP), wie dies die SP nun vorsehe, wurde von bürgerliche Seite klar abgelehnt. FDP-Fraktionschef Urs Knapp hielt eine solche ferner für ein "schlechtes Zeichen für die Firmen in Olten". Dieses Geld stünde dann nicht mehr für die Schaffung neuer Arbeitsplätze oder für Investitionen zur Verfügung.

FDP und SVP drohten unisono mit dem Referendum, sollte eine Steuererhöhung vom Parlament abgesegnet werden. SVP-Werner konnte sich mit dem Gedanken, das Volk zu befragen, allerdings gut anfreunden. "Wie will man der Bevölkerung erklären, dass der Steuerfuss bei einem Gewinn von über 6 Millionen Franken erhöht werden soll?" Er sei froh, dass dies taktisch nicht so sinnvoll sei, weil sich in seinen Augen dann die Steuerfuss-Debatte für die nächsten Jahre erübrigen würde.

Weitere Anträge in der Budgetdebatte

In der Budgetdebatte wurden weitere Änderungsanträge gestellt, die zum Teil erfolgreich waren. So kam der Grüne Felix Wettstein mit seinem Anliegen durch, 100'000 Franken für die Erneuerung des Schulmobiliars einzustellen. Ebenfalls klar gutgeheissen wurde der Antrag von Muriel Jeisy-Strub von der CVP/EVP/GLP-Fraktion, den Planungskredit in Höhe von 30'000 Franken für den neuen Generationenspielplatz im Stadtpark schon 2018 auszulösen und nicht erst 2019, wie vom Stadtrat ursprünglich vorgesehen.

Knapp mit 20:19 Stimmen abgelehnt wurde hingegen der Antrag der SP-Fraktion, eine neue Teilzeitstelle für die Stadtentwicklung zu schaffen, die höhere Personalkosten von 85'000 Franken zur Folge gehabt hätten. Die Gegner argumentierten, dass am Mittwoch bekannt wurde, dass der neue Leiter der Baudirektion bisher Stadtentwickler in Aarau gewesen war. Es sei nicht sinnvoll, eine neue Stelle auf Vorrat zu schaffen, betonte FDP-Fraktionschef Urs Knapp und zitierte dabei die Antwort des Stadtrats auf eine entsprechende Motion der SP zum selben Thema: Es liege "weniger an fehlenden personellen Ressourcen, dass in den letzten Jahren in der Stadt Olten Vorhaben zurückgestellt werden mussten, sondern vielmehr an den fehlenden finanziellen Ressourcen".

Das Budget 2018 sieht bei einem Gesamtaufwand von 107,6 Millionen Franken einen Gewinn von 6,34 Millionen Franken vor und wurde vom Parlament in der Schlussabstimmung einstimmig genehmigt.