Jungsenioren und Jungseniorinnen sowie Senioren und Seniorinnen aus der ganzen Schweiz massen sich auf den Courts in Kappel rund um «Game, Set and Match». In unterschiedlichsten Alters- und Leistungsklassen wurde um die Turniersiege gekämpft. Schliesslich konnten sich 16 Männer und 5 Damen in die Siegerlisten eintragen lassen. (otr)