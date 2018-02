Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. In Balsthal führte die heimische Gugge Büttysuger den Kinderumzug an, in Wisen feierte die Gugge Wisebärg-Hüüler am Umzug ihr 20-jähriges Bestehen und in Egerkingen kamen im Sunnepark alle Generationen auf ihre Kosten.