Die Fasnacht in Olten ist ein traditioneller Anlass und erfreut sich jedes Jahr über eine grosse Fangemeinde. Als zentraler Punkt dient die Kirchgasse und neu in diesem Jahr die Schützenmatt (Vorplatz zum Kulturzentrum), weil das Zelt des HC nicht wie üblich auf dem Platz der Begegnung gestellt werden kann. Dieser ist durch Bauarbeiten am Haus der Museen belegt. Die Platzzuteilungen für die Verpflegungsstände wurden deshalb angepasst und sind neu von der Schützenmatte her Richtung Kirchgasse ausgerichtet.

Im Gegensatz dazu bleibt der Obere Graben baustellenfrei, sodass dort eine Bühne aufgestellt werden kann - und den Fasnächtlern zur Verfügung steht. Auf die Bühne beim Hübelischulhaus wird dagegen verzichtet. (hub)