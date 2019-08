Womöglich ist es eine gute Nachricht für baulärmgeplagte Anstösser, Autolenker und Fussgänger: Mit der anstehenden Sanierung und Neugestaltung der Baslerstrasse und der Mühlegasse finden die Strassenbauten in der Oltner Innenstadt ihr vorläufiges Ende. An der Baslerstrasse wird dies Ende 2020 so weit sein. Im Laufe des Jahres 2022 sieht auch die Mühlegasse ihrer vollendeten Neugestaltung und Sanierung entgegen. Baustart in der kommenden Woche Was die Baslerstrasse im Abschnitt Konradstrasse bis Citykreuzung und die Mühlegasse verbindet: Beide haben mit den darunterliegenden Werkleitungen einen hohen Sanierungsbedarf. Die vorgesehenen Arbeiten schlagen für die Einwohnergemeinde Olten mit rund 1,1 Mio. Franken zu Buche und starten in der kommenden Woche in der Baslerstrasse; der Abschluss der Arbeiten dort ist für Ende 2020 vorgesehen, jener an der Mühlegasse im Jahr 2022.

«Im Vordergrund steht eine Aufwertung der Nord-Süd-Achse, welche neue Bereiche für die Aussengastronomie und für konsumfreien Aufenthalt schafft sowie die Innenstadt und die Schützenmatte durch die Ausdehnung der Flanierzone stärker verbindet», so die Medienmitteilung der Stadt. Erhöhte Verkehrssicherheit in der neu gestalteten Begegnungszone und ein besseres Mikroklima dank zusätzlichen Bäumen sind weitere Ziele der Neugestaltung. «Der Gedanke nach mehr Bäumen im öffentlichen Raum ist nicht neu», sagt Stadtschreiber Markus Dietler. Das sei schon seit längerem die Absicht der Stadt. Das immer wieder monierte Fehlen von Bäumen auf der Kirchgasse begründet der Stadtschreiber mit den Anforderungen an die Multifunktionalität des Platzes. Was geht an der Baslerstrasse? Im Abschnitt Konradstrasse bis Citykreuzung werden in der Baslerstrasse die Werkleitungen für Kanalisation, Wasser, Gas und Elektrizität saniert und ergänzt. Die westliche Vorzone zwischen Konradstrasse und Römerstrasse wird erweitert und mit Veloparkplätzen versehen. Auf der Ostseite sorgt eine neue Baumreihe für die Aufwertung bezüglich Stadtbild und Mikroklima. In beide Richtungen werden künftig zwischen Römerstrasse und Citykreuzung je zwei Bushaltekanten zur Verfügung stehen, um den Busverkehr möglichst schnell und ohne Rückstau abwickeln zu können. Während der Bauzeit, die unter Betrieb erfolgt, müssen die Bushaltestellen in Etappen Richtung Süden verlegt werden.