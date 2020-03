Freiwillige Oltner rufen nach Hilfe – sie sind bereits jetzt überlastet

Jenny Brupbacher ist am Telefon emotional. «Wir tun alles, was Menschlich möglich ist. Aber wie brauchen mehr Unterstützung. Wir sind am Anschlag.»

Landesweit vermehren sich Gruppen von Menschen, die sich freiwillig für Bedürftige einsetzen. Für betagte Personen, die isoliert bleiben müssen, für Eltern, die ihre Kinder hüten lassen müssen, um arbeiten zu gehen. Unter dem Aufruf hilf-jetzt! sammeln sich und koordinieren sich diese Gruppen, um in ihren Nachbarschaften Hilfe anzubieten.

Plakate und Flyers um Leute zu erreichen

So auch in Olten: Christian Ginsig, Jenny Brupbacher und weitere engagierte Personen haben sich auf der olteneinfach.ch Webseite entschieden, die Nachbarschaftshilfe zu koordinieren. Das Netzwerk hilft den Freiwilligen in vielerlei Hinsicht: Sie bieten Vorlagen für Flyers und Plakate an.

Denn das Schwierigste ist, bedürftige Personen auf analogem Weg zu erreichen: Deshalb werden Flyers in Briefkästen verteilt, Plakate an Blockeingänge oder auf der Strasse angebracht. Bereits jetzt sind jedoch viele Helferinnen und Helfer von der Nachfrage überfordert; mithilfe von Whatsapp-Gruppen und von einer Aufteilung in Quartiere sollen sie sich einander unterstützen können, Aufträge verteilen.

Der Velolieferdienst Collectors unterstützt das Projekt als zentrale Anlaufstelle und hat seine Telefonnummer zur Verfügung gestellt: 062 296 46 00. Wer Hilfe braucht oder helfen will, kann sich auch per Email melden: corona@olteneinfach.ch.

Weitere Infos auch unter: https://olteneinfach.ch/corona/