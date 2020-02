Fredrik Söderström: «Wir haben uns in ein tiefes Loch gegraben»

Das Puck-Management warf viele Fragen auf, viele Scheiben versprangen. Wie erklären Sie sich das? Ich muss dazu sagen, dass die Langenthaler es gut machen, indem sie uns früh unter Druck setzen. Aber statt stark am Puck zu sein, den Puck zu kontrollieren und die perfekte Möglichkeit zu finden, spielten wir oft viel zu riskant. Vergleiche ich das Spiel vom Sonntag mit Spiel 4, so war das der entscheidende Punkt.

In diesem Spiel lief von Anfang an sehr wenig für Ihre Mannschaft... Eigentlich war der Start ganz ordentlich. Wir waren im Spiel drin, waren das bessere Team, bis sie das erste Tor schossen. Und dann kamen wir immer mehr in Schwierigkeiten, bis wir nicht mehr daraus fanden.

Sie konnten keinen 1:3-Rückstand aufholen, was Langenthal aber in Spiel 2 schaffte. Ist das letztlich der grosse Unterschied?

Vielleicht ist es der entscheidende Punkt. Aber wir müssen etwas klarstellen: Manchmal kommt man selbst in den Playoffs zum Erfolg durch einfache Tore. Aber man kann sich diese einfachen Tore verdienen. Und das geht über die Einstellung und harte Arbeit. Bislang hatte Langenthal besser gespielt, aber auf einem simplen Weg. Es geht nicht darum, dass wir nichts Kreieren würden, wir machen bloss die Tore nicht. Und das stimmt mich positiv.

Trotzdem heisst es nun: «Verlieren verboten».

Wir haben uns in ein tiefes Loch gegraben, aber wir haben das Werkzeug, um uns aus dieser Situation zu befreien. Ich bin der Letzte, der aufhört, an die Ziele zu glauben, die wir erreichen wollen. Es ist mein Job, die Spieler auf Spiel 5 einzustellen. Ich erwarte, dass jeder Spieler bereit sein wird. So kann Eishockey sein. Das Schöne an diesem Sport ist, dass das Team, das 1:3 hinten liegt, die Möglichkeit hat, wieder aufzustehen. Ich werde morgen aufstehen und hoffen, dass der Schnee weg ist und für uns die Sonne scheint – und dann sind wir bereit, diese Serie zu wenden. Am Freitag ist das nächste Spiel. Ich hoffe, wir dürfen wieder auf die Unterstützung der EHCO-Fans zählen. Denn wir brauchen sie. Diese Serie ist noch nicht zu Ende.