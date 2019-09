Auch das diesjährige Foodsave-Bankett in der Oltner Kirchgasse zog am Donnerstagabend wieder mehrere Hundert Personen an. Bei der dritten Ausgabe kochten nun erstmals Lernende das Menü und sorgten so dafür, dass zwar abgelaufene, aber noch einwandfreie Lebensmittel verwertet wurden.