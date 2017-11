In Rickenbach kennt man pragmatische Lösungen: Nachdem seit Jahren bei der Wasserversorgung ein Defizit ausgewiesen wird und beim Abwasser ein Gewinn notiert werden kann, hat die Gemeindeversammlung am Montagabend einstimmig beschlossen, die Grundgebühren beider Spezialfinanzierungen – zu tauschen. Dies darum, weil Spezialfinanzierungen per se selbsttragend sein müssen. Neu schlägt also beim Wasser die einstige Abwassergrundgebühr von 100 Franken zu Buch, beim Abwasser jene der Wasserversorgung. So lassen sich die Defizite bei der Wasserversorgung reduzieren. «Und die Grundbelastung für jeden Haushalt in Rickenbach bleibt gleich», wie Gemeindepräsident Dieter Leu meinte. Die Frage aus der 36-köpfigen Versammlung nach dem grundsätzlichen Sinn der Grundgebühr, gemäss Gemeindeschreiberin Ursula Oeggerli im Jahr 2011 eingeführt, beantwortete Leu mit dem Hinweis auf die infrastrukturelle Grundversorgung, die ohne situativen persönlichen Wasserverbrauch unterhalten werden müsse.

Wasser blieb Thema

Wasser blieb an der Versammlung allerdings ein Thema. Die Rede war von Wasserverlusten beziehungsweise möglichen ausbleibenden Zahlungen für bezogenes Trinkwasser. Seit rund sechs Jahren nämlich lesen private Grundeigentümer die Messwerte ihrer Wasseruhr selbst ab und melden den Verbrauch an die Gemeinde. Denkbar, dass dabei Ungereimtheiten auftreten. Jedenfalls wollen die Verantwortlichen die Wasseruhren wieder offiziell ablesen lassen. Eher etwas überraschend auch die Tatsache, dass über Brunnen jährlich 7800 Kubikmeter Wasser abfliessen. Das Problem sei grundsätzlich erkannt und werden angegangen, so Leu.