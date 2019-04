Das überarbeitete Budget 2019 sieht bei gleichbleibenden Steuerfüssen für natürliche und juristische Personen von 108 Prozent bei einem Aufwand von knapp 103 Millionen Franken einen Gewinn von 43'000 Franken vor. Beim vom Volk abgelehnten Budget 2019 rechnete der Stadtrat hingegen trotz Steuererhöhung mit einem Verlust von 347'000 Franken. Warum diese Differenz? Das hat hauptsächlich drei Gründe: Erstens werden mit 9,5 Millionen Franken wegen des bereits fortgeschrittenen Jahres 7 Millionen Franken netto weniger investiert als im ursprünglichen Budget 2019 geplant. So wurde etwa die Sanierung des Leichtathletikstadions aufgeschoben. Das führt zu 390'000 Franken tieferen Abschreibungen in der laufenden Rechnung. Zweitens hat sich laut Mitteilung der Stadtkanzlei bei den Arbeiten zur Rechnung 2018 gezeigt, dass die Steuereinnahmen höher ausfielen als budgetiert. Bei den natürlichen Personen wurden 880'000 Franken mehr eingenommen als im Budget 2018 vorgesehen, bei den juristischen Personen sind es 50'000 Franken und bei den Quellensteuern 150'000 Franken. So fliessen knapp 1,1 Million Franken mehr in die Stadtkasse. Um diese Zahl hat der Stadtrat nun auch die Steuereinnahmen beim Budget 2019 erhöht, sodass die Mindereinnahmen durch den Verzicht auf die Steuererhöhung – 2,2 Millionen fallen dadurch weg – zur Hälfte ausgeglichen werden können. Und drittens wurden «im Rahmen der kurzfristigen Überarbeitung rund 740'000 Franken an Personal- und Sachkosten sowie Beiträge an Dritte reduziert», heisst es in der Mitteilung. Um welche Posten es genau geht, wollte Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli auf Anfrage nicht sagen. Der Grund: Die Finanzkommission müsse das Geschäft nächste Woche zuerst behandeln. An der Einmalprämie für die Stadtangestellten in Höhe von 141'000 Franken sowie an einigen Stellenerhöhungen in der Verwaltung hält der Stadtrat allerdings fest – entgegen den Forderungen des Referendumskomitees. Dieses forderte einen Verzicht auf die Stellenerhöhungen respektive deren Kompensation innerhalb der Verwaltung. In der Vorlage ans Gemeindeparlament, welches das überarbeitete Budget am 22. Mai behandeln wird, weist der Stadtrat gemäss Mitteilung zudem darauf hin, dass «viele Investitionen aufgrund des fehlenden Budgets nun einfach hinausgeschoben wurden». (fmu)