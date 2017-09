Noch bis Sonntagabend dauert Multikulti, das Festival der Kulturen, in der Oltner Innenstadt. Kora-Workshop, Lukullisches von überall, Attraktionen für Kinder: so etwas wie ein Weltbasar wartet auf Gäste, die sich an der Vielfarbigkeit dieses Planeten und seiner Bewohner erfreuen wollen.

Warum sich nicht mal in einem Tanzworkshop zu Djemberhythmen versuchen oder sich eine Kuba-Nacht um die Ohren schlagen? Das Festival der Kulturen machts möglich.