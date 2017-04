Die FDP-Basis sieht den vergangenen Wahlsonntag nicht ganz so rosig, wie es die nackten Zahlen präsentieren. Zwar ist die FDP noch immer die stärkste Partei in Olten. Doch sie musste wie fast alle anderen bisherigen Parteien – ausser der Jungen SP – Federn lassen. Der Stimmenanteil sank im Vergleich zu 2013 von 24,79 um 3 Punkte auf 21,74 Prozent. Im neu noch 40-köpfigen Parlament hat die einst staatstragende Partei noch 9 Mandate inne und musste damit 3 Sitze einbüssen. Bei den Stadtratswahlen schaffte man es nicht, den vor vier Jahren an die Linke verlorenen Sitz zurückzuerobern. Geschäftsleiter Christoph Zehnder von der Oltner Lederhandelsfirma Emag spricht Klartext: «Die FDP kann nach diesen Wahlen nicht zufrieden sein, weil die Stadt linker geworden ist.» Die FDP sei in den letzten Jahren immer dabei gewesen, wenn etwas schlecht lief wie etwa in Olten SüdWest. In seinen Augen müsste die FDP wie die SP konsequent den Nachwuchs fördern und alte Kämpen aus der Zingg-Zeit, zu denen die Basis kein Vertrauen mehr habe, aussortieren. «Was die SP mit ihrem Stadtrat Peter Schafer gemacht hat, verdient Respekt. Das hätte ich mir zum Beispiel auch mit Max Pfenninger gewünscht. Jetzt mussten die Wähler ihn halt abwählen.» Ein altgedienter FDPler wie Böbes Aerni, der 16 Jahre im Gemeindeparlament sass und Fraktionschef war, hat neben der Verjüngung weitere Vorstellungen, wie die FDP nach dem «Schlag ins Genick» wieder auf Touren kommt: Man solle wieder vermehrt auf die Basis hören. «Die FDP ist keine Volkspartei mehr.» Zudem wünscht sich der Ex-Gewerbe-Olten-Präsident eine Annäherung an die SVP. Ob dies allerdings mit der «linksliberalen» Präsidentin Monique Rudolf von Rohr möglich sei, lässt er offen. Und Rolf Furrer, ebenfalls ehemaliger Gemeinderat und derzeit noch Baukommissionspräsident, sieht ein Problem in der fehlenden Mobilisierung. «Es reicht heute nicht mehr aus, mit Standaktionen auf der Strasse zu stehen und dies dann auf Facebook zu posten. «Den Wählern, die immer weniger parteiorientiert sind, müssen Leistungen aufgezeigt werden.» Die linke Mehrheit im Stadtrat findet er zudem «nicht so entscheidend». Es gehe vielmehr darum, dass die Oltner Regierung zum Wohl der Stadt politisiere, unabhängig des Parteibüchleins. (fmu)