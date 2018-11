Die Delegierten der FDP.Die Liberalen der Amtei Olten-Gösgen haben am Mittwoch in Boningen Claude Schibli, Olten, zum offiziellen Kandidaten für die Amtsgerichtspräsidiumswahl bestimmt. Der Jurist mit langjähriger Erfahrung am Haftgericht Kanton Solothurn wurde einstimmig und mit grossem Applaus gewählt. Die Wahl eines Amtsgerichtspräsidenten wird notwendig, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Barbara Hunkeler von Gunten Anfang September zur Richterin am Obergericht gewählt wurde.