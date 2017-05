Aufgrund der tieferen Nettoinvestitionen mussten weniger Abschreibungen vorgenommen werden. Wegen der aktuellen Zinssituation und der teilweise kurzfristigen Refinanzierungsmöglichkeiten mit Negativzinsen fiel zudem der Zinsaufwand wesentlich tiefer aus.

Höhere Beiträge an Ergänzungsleistungen

Bei den Beiträgen fallen die massiv höheren Kosten für die Ergänzungsleistungen von AHV und IV auf: Gegenüber dem Budget betrugen die Mehrkosten 1,23 Mio. Franken. «Offen ist, ob diese Mehrkosten aufgrund des erbrachten Efforts der Ausgleichskasse Solothurn einmalig oder wiederkehrend sind», heisst es vonseiten der Stadt.

Im Gegenzug blieben die Beiträge an die gesetzliche Sozialhilfe auf dem Niveau des Jahres 2015. Die Zahlungen an den Finanzausgleich weichen um rund 983‘000 zum Budget ab, dies aufgrund der vorgenommenen Bruttoverbuchung. Im Gegenzug wird eine Ertragsbuchung in gleicher Höhe vorgenommen.

Die Schulgelder für die Sekundarschulen «P» an den Kanton und andere Gemeinden reduzieren sich um 790‘000 Franken gegenüber dem Budget und 709‘000 gegenüber dem Vorjahr. Diese Senkung ist vor allem auf den Staatsbeitrag zurückzuführen: Die Stadt Olten erhält eine Reduktion von 38% analog der Schülerpauschalen in den Volksschulen.

Rund 3 Mio. effektive Mehrerträge bei den Steuern