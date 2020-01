Fasnacht im Zeichen der Eule: Christof Schelbert gewinnt Plakettenwettbewerb zum elften Mal

Reto Wollschlegel ist noch in bester Erinnerung als letztjähriger Obernaar Reto dr Auerletscht von der Säli-Zunft. Er nutzte das Plus an freier Zeit nach seinem närrischen Amtsjahr, um zum ersten Mal überhaupt am Plakettenwettbewerb mitzumachen, und schaffte es auf Anhieb auf Platz zwei. Sein Entwurf zeigt unter dem Dach des Stadtturms spiegelsymmetrisch zwei Fasnachtsfiguren mit Narrenkappen.



Bereits öfters beworben hat sich Marcus Aebersold. Seit dem Jahre 2000 hat er nun nicht weniger als zwanzig Mal teilgenommen, jeweils immer mit mehr als einer Kreation. Und immer ging er leer aus. Doch dranbleiben lohnte sich. So gelang ihm heuer der Sprung aufs Podest. Den dritten Rang eroberte er mit der Umsetzung des Wappentiers der Hilari-Zunft, der Eule mit Narrenschelle. Im Gegensatz zu den vor ihm Platzierten ist Marcus Aebersold kein Fasnächtler. Der gelernte Dekorateur und Wohnberater ist aber kreativ und schuf in unzähligen Stunden ein Modell im Massstab 1:400 des Oltner Castrums zur Römerzeit.