Das sind die weiteren drei Filme

Im Arthouse-Kino Lichtspiele laufen vom 10. bis 15. November folgende Filme. Das schwedische Filmdrama «Terje Vigen» (10. November, 20.30 Uhr) aus dem Jahr 1917, in dem der Regisseur Victor Sjöström eine Ballade von Henrik Ibsen umsetzt. Ein Fischer gerät in die Wirren der Napoleonischen Kriege, verliert dabei zuerst seine Freiheit, später seine ganze Familie. Als er am Schluss die Gelegenheit hätte, verzichtet er darauf, an seinen Peinigern Rache zu nehmen. Das Jazztrio Q3 aus dem Tessin untermalt den Stummfilm musikalisch.

Im Feelgood-Movie «Patti Cake$» (11. November, 20.30 Uhr) lebt die 23-jährige Patricia Dombrowski in einem Provinznest in New Jersey, der Nachname und ihr Leibesumfang haben ihr die Hänselei als «Dumbo» eingetragen. Um Mutter und Grossmutter durchzubringen, tritt sie in schummrigen Bars auf und jobbt als Kellnerin, doch sie lässt sich nicht unterkriegen, sondern träumt unbeirrt von einer Karriere in der Szene des Gangster-Rap.

Christian Nielsen ist in der Kunstsatire «The Square» (13. November, 20.30 Uhr) Kurator eines angesagten Stockholmer Museums und bereitet gerade eine Installation unter dem Label «The Square» vor. Im Zentrum steht ein helles Quadrat im Strassenpflaster (vier mal vier Meter), auf dem das Gebot uneingeschränkter Anteilnahme gilt, sodass da jeder Bedürftige auf Hilfe zählen kann. Kunst feiert einmal mehr das Bekenntnis zu Inklusion, Toleranz und humanitärer Verantwortung. (mgt)