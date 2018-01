Um Viertel vor zehn trappelt ein gebückter Mann mit Rollator und beigefarbener Winterjacke durch den Eingang. «Hoi Hanspeter!», ruft ein frohes Gemüt aus der Znüni-Runde im Entree. Zügig geht die Frohnatur auf «Hanspeter» zu, knöpft ihm die Eskimomütze auf. Der Mann mit Down-Syndrom lächelt. Draussen drückt Sturmtief «Evi» die kalten Regentropfen auf den frisch gepressten Asphalt. Eine jüngere Frau mit Lippenpiercing staubsaugt die geräumige Empfangshalle.

Jenny Müller, blaue Augen, blondes Haar, eilt herbei. «Wo ist die Garderobe, Hanspeter?», fragt ihn die Empfangsdame und Sekretärin der Vebo Olten mit erhobener Stimme. Mühsam wendet er seinen Rollator, während sein Blick unsicher umherschweift. Mit kleinen Schritten geht er durch den Gang Richtung Garderobe.

Dort angelangt, beginnt die Orientierung inmitten knallroter Schliesskasten von Neuem. Welcher Couloir führt zu «Hanspeters» Kasten mit der Nummer 49? In Zeitlupe läuft er da lang, wo ihn Jenny Müller hin lotst und findet am anderen Ende seine Nummern «v-i-e-r» und «n-e-u-n». Mütze und Jacke sind verstaut, die Reise kann weiter gehen.

«Wenn er nicht arbeiten dürfte, würde er seine Wohngruppe tyrannisieren», sagt Jenny Müller, während «Hanspeter» die schwere Tür zum Gang, der ins Entree führt, wieder zu öffnen versucht. Am liebsten käme er auch am Wochenende in die geschützte Werkstatt und würde nie Ferien beziehen. Im Lift nach oben kullert dem 52-jährigen Mann eine Träne über die Wange.

«Hanspeter» steigt aus und sucht erneut den Weg an seinen Arbeitsplatz. «Wo findest du Sandra?», fragt Jenny Müller in leicht angehauchtem deutschen Akzent. Seine Augen leuchten durch die Brillengläser, als er den Namen seiner Gruppenleiterin hört. Er hebt die Hand und weist in eine Richtung. Dann trappelt er von dannen.

Es braucht seine Zeit

Es wird noch dauern, ehe sich «Hanspeter» und einige seiner Arbeitskollegen sich im 15 Millionen teuren Neubau an der Haslistrasse 30 zurechtfinden. «Es ist alles noch so kompliziert», oder: «Es ist alles neu», sagen die Eine oder der Andere. Beinahe fünfzig Jahre lang betrieb die Oltner Vebo ihre Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung an der Tannwaldstrasse.