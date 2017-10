Goldenes Dach vor Bundesgericht

Im Mai 2015 landete der Fall Goldenes Dach vor dem Bundesgericht in Lausanne: Die Bundesrichter haben mit 3 zu 2 Stimmen entschieden, dass die zu grossen Lukarnen zurückgebaut werden müssen und die Dachoberfläche so zu behandeln ist, dass die nun golden glänzende Kupferlegierung dunkel-matt erscheint und somit die Blendwirkung eliminiert wird. Die Oltner Baudirektion hat daraufhin die Verfügung erlassen, dass die Lukarnen in ihrem rechtsmässigen Zustand gebracht werden müssen und ein Muster auf dem Dach angebracht werden muss. (fmu)