Seit dem 18. September zeigte Kunstmaler Jörg Binz 80 Werke im Hauptgang und im Restaurant des Kantonsspitals Olten, darunter gab es rund fünf Aktzeichnungen und ein Ölbild mit einem nackten Frauenunterleib. Weil der Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG bei der letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag die aus seiner Sicht unpassenden Bilder sah, ging die Weisung raus, diese sofort abzuhängen. Doch statt nur die Aktbilder zu entfernen, wurde «aus irgendeinem Missverständnis der Kommunikation» die ganze Ausstellung abgehängt, wie Verwaltungsratspräsident Verena Diener am Montag gegenüber dieser Zeitung erklärte. Die ehemalige Zürcher Regierungsrätin und Grünliberale-Ständerätin wollte dafür sorgen, dass die Bilder baldmöglichst wieder aufgehängt werden.



Doch dazu kommt es nun nicht. Der betroffene Künstler Jörg Binz verzichtet auf das Angebot der Solothurner Spitäler AG, wie Mediensprecher Gian Trionfini am Dienstagnachmittag auf Anfrage mitteilt. Die Bilder werden also nicht mehr aus dem Keller geholt. Binz war auf Anfrage dieser Zeitung am Dienstag nicht erreichbar. Er sagte jedoch am Montag gegenüber dieser Zeitung, dass Verena Diener den «Spitalleuten die Schuld in die Schuhe schiebt» und er die Argumentation für die vollständig abgehängte Ausstellung als «fadenscheinig» erachtet. Zudem würden ihm die Leute der Imagegruppe Kultur leidtun, welche für die Organisation der Ausstellung zuständig sind und nach dem Abräumen nun die Bilder wieder aufhängen müssten.