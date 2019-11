Es geht himmelwärts: Künftig zieren Hochhäuser das Stadtbild – auch auf dem Turuvani-Areal

Es wächst in die Höhe, in Olten. Die Zeichen der baulichen Verdichtung weisen zunehmend himmelwärts: Olten SüdWest, Bahnhof Nord, jetzt Turuvani-Areal. Allesamt werden sie vollständig oder teilweise mit Hochhäusern bestückt. 40, 50 Meter werden offenkundig zum Standard. Da nimmt sich die Höhe des Turuvani-Hochhauses mit 31 Metern geradezu bescheiden aus. Jetzt liegt der entsprechende Gestaltungsplan auf. Neben Gewerbe- und Büroflächen sind in der Überbauung gemäss Richtplan 52 Wohnungen vorgesehen.

Baulich ist das Areal unternutzt

Das ehemalige Turuvani-Areal an der Tannwaldstrasse und der Rosengasse ist aktuell baulich unternutzt und soll städtebaulich überzeugend und quartierverträglich verdichtet werden, so die Losung. Das Gebiet am Gleiskörper und in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof eigne sich vorzüglich für Dienstleistungs- und Wohnnutzungen. Grundeigentümerin und Stadt Olten haben 2016 einen Wettbewerb mit fünf eingeladenen Teams durchgeführt. Das siegreiche Team, Scheitlin Syfrig Architekten AG, Luzern, wurde mit der Weiterbearbeitung des Planungsvorhabens beauftragt.