Wangen wächst. Und was wächst, braucht Platz. Das ist auch bei Schulen im Dorf nicht anders. Bei jener in Wangen bei Olten schon gar nicht. Lagen die Schülerzahlen – vom Kindergartenkind bis hin zum Neuntklässler der Oberstufe – im Schuljahr 2015/16 noch bei 475 Kindern, so sind es im laufenden Schuljahr bereits 486; Tendenz steigend.

Bis ins fünf Jahren rechnet man mit einer Zunahme der Schülerzahlen von 80 bis 95 auf rund 560. «Das ist erst noch eher konservativ gerechnet», sagt Dominic Roppel, Präsident der Arbeitsgruppe Schulraumplanung.

Wen wunderts also, wenn neuer Schulraum beschafft, beziehungsweise geschaffen werden muss. Basis dieser Schülerzuwachsprognose: Die Bauvorhaben, die in jüngerer Zukunft realisiert werden.

Bis ins Jahr 2022 sollen «mit hoher Wahrscheinlichkeit», wie die Botschaft an die Wählerschaft sagt, bis zu 309 Wohneinheiten entstehen. Noch nicht mal eingerechnet darin sind die mindestens 15 anstehenden Einfamilienhäuser.

Handlungsbedarf im Alpbereich

In Wangen kam die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe Schulraumplanung auf Basis der Wachstumszahlen rasch zum Schluss, am Schulstandort Alp die notwendige Erweiterung vorzusehen.

Zum einen liegt der Standort zentral; und: «Was dort schon seit längerem fehlte, waren zusätzliche Räume für Logopädie, die spezielle Förderung und Gruppenräume», sagt Mirco Pittroff, Bauverwalter und als solcher Mitglied der Arbeitsgruppe.

Zwar kam das Schulhaus Alp aus baudenkmalpflegerischer Sicht nicht für eine Erweiterung infrage, jedoch der benachbarte Kindergarten Alp. Eine kostenintensive Sanierung dieser Anlage drängte sich sowieso auf, von der dortigen Heizung nicht zu reden.

Was sich bei der Planung relativ rasch herauskristallisierte: «Wir wollten keinesfalls ein bauliches Vorgehen in Etappen», so Pittroff. Die Gründe leuchten ein. Eine Etappierung des Projekts würde teurer, brächte vermehrt Immissionen und «wäre auch aus Sicherheitsaspekten nicht zu befürworten», wie Roppel sagt.