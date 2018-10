Die Aare Energie AG (a.en) hat auf dem Munzingerplatz in Olten die erste auf öffentlichem Grund installierte Ladestation für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig auf den speziell markierten Parkfeldern mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW Strom tanken, während sich deren Besitzer die Zeit beim Shoppen oder «Käffele» vertreiben.

Die von der a.en betriebene öffentliche Ladestation ist Teil des Ladenetzwerks MOVE, welches als eines der grössten Schweizer Ladenetzwerke Zugang zu über 2000 Lademöglichkeiten in der Schweiz und darüber hinaus zu weiteren 20'000 in ganz Europa bietet. Die a.en-Ladestation wird zudem mit vollständig erneuerbarem Strom versorgt. Bereits seit zwei Jahren bietet die a.en E-Ladestationen für den Heimbereich an. Mit der Investition in öffentliche Ladestationen – neben der Station am Munzingerplatz sind weitere Standorte in Prüfung. (mgt)