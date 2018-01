Mit der Namensänderung des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales BZ-GS in die Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule GSBS ist deren Integration in das Berufsbildungszentrum BBZ Olten abgeschlossen. Gleichzeitig zeigt sich das BBZ Olten in einem grafisch angepassten Erscheinungsbild.