Eröffnung Pallas Klinik: «Wir freuen uns, die Öffentlichkeit zu begrüssen»

Am Samstag, 26. Oktober, feiern die Pallas Kliniken mit ihrem Tag der offenen Tür die 25-jährige Erfolgsgeschichte und den Umbau des Augenzentrums an ihrem Hauptstandort Olten. Die frisch renovierten Räumlichkeiten präsentieren sich in hellem Ambiente und einer neuartigen Raumaufteilung mit modernster Infrastruktur.

«Mit unseren neu konzipierten Behandlungsräumen im Augenzentrum stellen wir unsere Nähe zu den Kunden sowie die exzellente Medizin in den Mittelpunkt», betont Georgos Pallas, CEO der Pallas Kliniken, und führt aus: «Es ist uns gelungen, dank dem Umbau unserer Oltner Augenklinik die Arbeitsabläufe und die Prozesse zu optimieren. Damit können wir zusätzlich zum Wohlbefinden unserer Kunden beitragen.»

An ihrem Hauptsitz in Olten bieten die Pallas Kliniken das gesamte Spektrum ihrer ambulanten und stationären Behandlungen an. Dies umfasst die Fachbereiche Augenheilkunde und Augenlaser, Ästhetische Medizin einschliesslich Dermatologie, Plastische Chirurgie, Venenheilkunde und Haarwurzeltransplantationen.

Kostenlose Checks werden angeboten

«Wir freuen uns sehr, die Öffentlichkeit am 26. Oktober in unseren frisch umgebauten Räumlichkeiten begrüssen zu dürfen», sagt Pallas. Von 10 bis 16 Uhr erhalten Interessierte an der Louis-Giroud-Strasse 20/26 im Sälipark Olten einen Einblick in die neu gestaltete Klinik und können den Experten der Pallas Kliniken Fragen zum Behandlungsangebot stellen. Zusätzlich bietet die Klinikgruppe während des Tages der offenen Tür verschiedene kostenlose Kurzchecks an.

Die Pallas Kliniken AG feiern in diesem Jahr ihr 25-Jahr-Jubiläum und sind mit der Spezialisierung auf die Fachbereiche Schönheitsbehandlungen und Augenheilkunde eine der führenden privaten Klinikgruppen der Schweiz. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Olten und beschäftigt über 400 Mitarbeitende an Standorten in der ganzen Schweiz. Den grössten im Bereich Schönheitsbehandlungen unterhält das Unternehmen im Jelmoli in Zürich. (mgt)