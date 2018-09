Die Pallas Klinik in Olten erhält mit Vassiliki Alexia Hatzipouflis eine neue Fachärztin für Dermatologie. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen operativen und ästhetischen Behandlungen, Allergologie, ästhetische Phlebologie, Laser- und Lichttherapien sowie Mykologie.

Ihr Fachwissen stellt die erfahrene Dermatologin ab sofort in den Dienst der Patientinnen und Patienten der Pallas Kliniken in Olten. Nach ihrem erfolgreichen Studium an der medizinischen Fakultät der Aristoteles Universität in Thessaloniki engagierte sich die Dermatologin im Rahmen ihrer Assistenzzeit in der Hautklinik der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf sowie in einer Hautarztpraxis in Düsseldorf, wo sie mehrere Jahre als Fachärztin gearbeitet hat. (mgt)