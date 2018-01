Ein an sich interessantes Gedankenexperiment: Was wäre, wenn Adolf Hitler heute lebte? Es ist das Fundament, auf dem der Roman «Er ist wieder da!» des deutschen Autors Timur Vermes aufbaut. Das auf dem Buch basierende Stück in der Fassung von Axel Schneider, gezeigt vom Altonaer Theater, war am Freitagabend im Oltner Stadttheater zu sehen.

Hitler, so die Story, findet sich in Berlin im Jahr 2011 wieder. Am Kiosk ist der «Völkische Beobachter» nicht vorhanden, Polen «führt seine widernatürliche Existenz offenbar unvermindert fort», wie er aus der Zeitung erfahren muss, und die eigene Uniform muss er bei einem Türken in die Reinigung geben.

Die Zeiten haben sich zwar geändert, aber Hitler, den die Leute für einen genialen Schauspieler halten, wird gewohnheitsmässig bald schon wieder mit «Führer» und erhobenem rechtem Arm gegrüsst. Als eine TV-Produktionsfirma auf ihn aufmerksam wird, nutzt er die Gelegenheit, sich in Szene zu setzen – wie man Propaganda macht, weiss er ja. Schliesslich erhält er sogar seine eigene Talkshow, wo er seine Ansichten den «Volksgenossen» uneingeschränkt kundtun kann.

Sagen lässt sich dazu: Die urbane Kulisse, die mit Videoprojektionen umgesetzt wird, ist gekonnt gemacht. Und Kristian Bader gibt den Hitler sehr überzeugend: das rollende R, die steife Haltung, wie er sich das Haar aus dem Gesicht streicht. Er spielt so gut, dass die übrigen Darsteller blass erscheinen neben ihm. Aber obwohl Hitlers Äusseres und die Rhetorik passen, bleibt die Figur leer.