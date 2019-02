Es ist so etwas wie eine Sehenswürdigkeit: Denn Duden definiert eine solche als «etwas wegen seiner Einmaligkeit, aussergewöhnlichen Schönheit, Kuriosität oder Ähnlichem besonders Sehenswertes, was nur an einem bestimmten Ort zu finden ist und deshalb besonders für Touristen von besonderem Interesse ist.» Die Rede könnte hierbei vom «Goldenen Dach» in Olten sein. Denn dieses bewegt die Gemüter.

Keine wichtigeren Sorgen?

«Ach Gott, ich find’s ja auch hässlich (rein von den Proportionen), aber gibt es keine wichtigeren Sorgen als ein ästhetisch reines Ortsbild – in Olten notabene?», fragte Gabriele Bryant in der Facebook-Gruppe Olten. Eigentlich liesse sich die Bemerkung als Provokation verstehen. Vielleicht etwa so, als sei in der Stadt alles nur noch zu «verschlimmbessern», wie der Volksmund jeweils zu sagen pflegt.

Oder positiv interpretiert: Olten lebt architektonisch von einer scheinbar wilden Szenerie an wuchernden Bauformen und Strukturen, die in ihrer Gesamtheit auch schon wieder attraktiv wirken können. Dominik Probst nämlich kommentiert die Geschehnisse rund ums «Goldene Dach» so: «Mutig, von der Baukommission, mit dem Begriff ‹Ortsbild› zu argumentieren. Die Kommission möge doch mal einen Augenschein (an) der Baslerstrasse nehmen.»