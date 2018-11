Premiere in einem Schweizer Einkaufszentrum: Der «Sälipark» in Olten zeigt in der Vorweihnachtszeit eine Licht-Show der besonderen Art – durchgeführt mit der technisch hochstehenden Mikro-Drohne «Lucie». Damit ebnet das Einkaufszentrum den Weg hin zum vollumfassenden «Entertainment-Center». Die von Verity Studios Zürich realisierte Mikro-Drohnen Show läuft aktuell in Olten und in der weltweit bekannten Dubai Mall.

Leuchtendes Beispiel

Die Mikro-Drohnen Show ist ein leuchtendes Beispiel für den Wandel von Einkaufszentren zu Unterhaltungszentren. Vera Graf, Centerleiterin vom «Sälipark» in Olten bestätigt: «Unser innerstädtischer Sälipark ist mit dieser Entwicklung in der Schweiz führend.»

Vom 20. November bis 22. Dezember 2018 bietet die Mikro-Drohnen Show in der Halle beim Südeingang des «Säliparks» dreimal täglich von Dienstag bis Samstag ein einzigartiges Licht-Spektakel. Der Eintritt ist kostenlos.