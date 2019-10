Weihnachtsboutique im Ex-Lederwaren-Zimmermann

Olten Seit dieser Woche ist der Pop-up-Laden Munzinger im ehemaligen Lederwaren-Zimmermann-Geschäft geöffnet. Das Lokal gegenüber dem Munzingerplatz hat die Firma Caramel GmbH mit Sitz in Dulliken in eine Weihnachtsboutique verwandelt. Auf 70 m2 gibt es bis zum 22. Dezember Christbaumschmuck und Wohnaccessoires zu kaufen. Hinter dem Konzept stehen Meinrad Feuchter und Ursula Anderegg. Sie haben das Lokal in den letzten beiden Wochen in die Weihnachtsboutique verwandelt, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Sie seien dem Appell von Gewerbe Olten gefolgt, hätten sich bei Rolf Schmid von der regionalen Wirtschaftsförderung gemeldet und einen Mietvertrag für drei Monate erhalten. «Wir sind sehr glücklich über diesen prominenten Standort», heisst es in der Mitteilung weiter.(fmu)