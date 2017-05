An der Fight Night in Olten treten die Athleten in verschiedenen Kampfsportarten gegeneinander an. In diesem Jahr wurden neben Box- und Kickboxkämpfen zwei MMA Kämpfe ausgetragen. Im MMA werden verschiedene Kampfsportarten kombiniert. Neben Schlag- und Tritttechniken sind Elemente aus dem Ring- und Bodenkampf erlaubt.