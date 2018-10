Im Sommer 2017 wurde bekannt gegeben, dass auch die Postfiliale in Kappel von der Umstrukturierung der Schweizerischen Post betroffen sein würde. Bei der Infoveranstaltung der Post am Donnerstagabend macht sich dagegen aber starker Unmut breit.

«Wir wünschen keine Veränderung!» Mit diesen Worten meldete sich prompt eine ältere Dame aus dem Publikum, nachdem Bernhard Büchler, Leiter Region Post Mittelland, die Diskussionsrunde eröffnet hatte. Sie sorgte mit ihrer Aussage für tosenden Beifall bei den Anwesenden, die sich in der Mehrzweckhalle in Kappel zusammengefunden hatten. Die Dame hatte mit ihrem Votum den Gedanken vieler im Raum ausgesprochen.

Mut zur Veränderung

Die Veranstalter sind von Anfang an bemüht, die Veränderung, welche unausweichlich auf die Gemeinde zukommt, so klar wie möglich zu schildern. So beginnt Büchler mit der Veranschaulichung der Lage bei der Post, die mit der Schwierigkeit konfrontiert ist, in einer digitalisierten Gesellschaft mit wandelnden Bedürfnissen allen Kunden gleichsam eine Lösung zu bieten und ihren Service public-Auftrag erfüllen zu können.

Das ist allerdings keine neue Botschaft: Bereits seit 2016 kommuniziert die Post, dass diese Umstrukturierung die Schliessung diverser Filialen zur Folge haben wird. Man spricht dabei aber von einem «Umbau» und keinem «Abbau»: Bis 2020 möchte man mit 4200 Zugangsmöglichkeiten zur Post in der Schweiz präsent sein. Heute seien es 3800, davon 1400 Filialen, die man innert vier Jahren um fast die Hälfte zu vermindern plane, teilt Büchler mit. Auch die geliebte Postfiliale in Kappel ist davon betroffen.