Einbussen in Musikbranche wegen Corona-Virus: Wie eine Oltner Ticketing-Firma die Initiative ergreift

Obwohl der Bund die Bevölkerung mit den erlassenen Massnahmen zu schützen versucht, gefährdet er damit einen ganzen Wirtschaftssektor. Diesen finanziell zu unterstützen, fällt gemäss Boris Zürcher, dem Leiter der Direktion für Arbeit SECO, aber nicht in das Verantwortungsgebiet des Bundes. Man würde sich zwar des Instruments der Kurzarbeitsentschädigung bedienen, damit es nicht zu Kündigungen komme. «Aber nur Umsatzeinbussen oder gar Gewinneinbussen, das ist ein Betriebsrisiko, das die Unternehmer selber tragen müssen». Obwohl heute, Donnerstag, die Wirtschaftsvertreter mit dem Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Runden Tisch sitzen, sind die am stärksten vom Veranstaltungsverbot betroffenen Vertreter nicht eingeladen. (Tele M1)