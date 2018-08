Am Montag gegen 22.20 Uhr hörte ein Mann bei einem Handwerksbetrieb in Dulliken Einbruchsgeräusche. Er reagierte vorbildlich und verständigte umgehend die Polizei via Alarmzentrale, schreibt die Kantonspolizei. Mehrere Polizeipatrouillen rückten daraufhin aus und konnten einige Minuten nach Meldungseingang im Gebäude einen Mann feststellen und widerstandslos anhalten. Der 32-jährige Schweizer aus der Region wurde für weitere Ermittlungen festgenommen. (kps)