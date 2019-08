Normalerweise rauschen die Züge zwischen Oberwald VS und Realp UR bei Kilometer 6,850 vorbei. Mitten im Furka-Basistunnel, im Dunkeln unsichtbar für die Passagiere, zweigt jedoch ein Stollen nach Süden ins Bedretto-Tal ab: Das sogenannte «Bedretto-Fenster». Wie sieht es heute, 37 Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten, aus: Ist der Stollen intakt, ist er eingestürzt? Für die BahnJournalisten Schweiz öffnete die Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) die Pforte zu diesem geheimnisvollen Schlund. Eine zehnköpfige Gruppe durfte mit Vertretern der MGB, der ETH Zürich und des Ingenieurbüros awa PlanBau GmbH den Tunnel durchschreiten.

«Mister Furka-Basistunnel»

Auf dem Kasernenhof von Andermatt werden Stirnlampen montiert, Gummistiefel angezogen, der «Lebensretter» umgehängt. Im Notfall soll dieser kleine schwarze Kasten Sauerstoff für eine Stunde ermöglichen, erklärt Marian Hertrich. Der Geologe von der ETH Zürich leitet die Begehung. Planmässig fährt der Regionalzug um 13.35 Uhr Richtung Visp. Ausserplanmässig hält er jedoch bei Kilometer 6,850. Reisende schauen verwundert aus den Fenstern, als die Schar mit den Stirnlampen in der Tunnelnische verschwindet. Dort, hinter der Rettungskaverne, führt eine 5,250 Kilometer lange Querverbindung aus den Tiefen des Piz Rotondo nach Ronco im Bedrettotal.

Geheimnisvoll ist die Geschichte dieses Tunnels: Wurde er für das Militär gebaut, als Zugang zu einer riesigen Furka-Festung? Kann man unterirdisch mit Zügen bis vor Airolo fahren? Toni Ackermann (63), Geschäftsführer der awa PlanBau GmbH, schüttelt lachend den Kopf: «Die meisten Gerüchte rund um das Bedretto-Fenster entspringen der Fantasie.» Er muss es wissen, niemand kennt den Furka-Basistunnel und das Bedretto-Fenster so gut wie er. Seit 39 Jahren ist er gewissermassen «Mister Furka-Basistunnel.» Kein Zufall: «Ich habe den Tunnel gesucht», erklärt Ackermann rückblickend. Nach seinem Studienabschluss als Bauingenieur am Technikum Zürich bewarb sich der gebürtige Oltner 1980 für die Stelle bei Amberg Engineering als Bauleiter beim Furka-Basistunnel für den 10,4 km langen Teilabschnitt Oberwald–Rotondo. Ackermann durchlebte die euphorischen Zeiten mit Bundesrat Roger Bonvin, die hitzigen Parlamentsdebatten wegen der Kostenüberschreitungen, den abrupten Wechsel in der Oberbauleitung, die feierliche Eröffnung des noch nicht fertigen Bauwerkes. «Am Radio hörte ich etwa ein halbes Jahr vorher, dass der Bundesrat das Eröffnungsdatum festgelegt habe. Ab da hiess es sich sputen», erinnert sich Ackermann.

Um den Tunnel vor Wintereinbruch 1982 fertigzustellen, wurde von Ein- auf Zweischicht-Betrieb umgestellt. «Der Bedretto-Stollen», berichtet Ackermann, «diente als sogenannter Transportstollen, um mehr Ausbruchmaterial schneller aus dem Tunnel und Beton für den Ausbau in den Tunnel zu befördern». Die Zeitersparnis war besonders vor dem Durchschlag wichtig: Während im Haupttunnel von Oberwald her der Endausbau der Fahrbahn (Entwässerung, Kabelanlagen sowie Schienen und Schotter) erstellt wurde, konnte Richtung Realp (bis zum Durchstich bei Kilometer 10,400) das ausgebrochene Gestein via das Bedretto-Fenster ins Freie transportiert werden. In Zeit oder Kosten beziffern lässt sich dieser Fortschritt nicht, aber geholfen, das Bauwerk schneller zu vollenden, habe dieser Stollen schon, ist Ackermann überzeugt.

Drei Kilometer der Dunkelheit

Bonvin träumte von einem «Alpendrehkreuz» in Oberwald. Schmalspurbahnen von Ost nach West und von Norden nach Süden sollten da ein zweites Olten bilden. Das Bedretto-Fenster war als südlicher Ast vorgesehen, wurde aus Kostengründen aber nicht als vollwertiger Eisenbahntunnel gebaut. Der Stollen-Querschnitt ist mit neun Quadratmetern etwa einen Drittel so gross wie jener des Furka-Basistunnels, der seinerseits ebenfalls wegen Budgetknappheit mit Minimalmassen gebaut wurde. Höhe und Breite des ausgebrochenen Stollens betragen je etwa drei Meter.