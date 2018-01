Warme Mahlzeiten für Menschen auf der Flucht. Diese Idee steckt hinter der Schweizer Organisation Rastplatz. Seit Beginn der Flüchtlingskrise im September 2015 sind die freiwilligen Helfer an verschiedenen Knotenpunkten in Europa unterwegs und unterstützen geflüchtete Menschen auf ihren Routen und in den Camps mit warmen Mahlzeiten und Tee.

«Rastplatz» leistet aber auch neben der mobilen Küche tatkräftigen Einsatz: Die Helfer verteilen nicht nur warme Mahlzeiten, sondern auch Zeltmaterial, Decken, Schlafsäcke oder Schuhe. Ausserdem helfen sie jeweils bei baulichen Massnahmen und der Koordination weiterer Helfer vor Ort.

Start auf Balkanroute

Das Motto der Helfer lautet: «Wir können dem nicht mehr länger nur zusehen!» Da die Behörden sowie Hilfsorganisationen vielerorts mit der stets wachsenden Zahl an geflüchteten Menschen überfordert seien, entstand die Idee, als unabhängige, flexible und agile Organisation anwesend zu sein und Hilfestellung zu leisten.

So war das Team, welches beruflich in den unterschiedlichsten Bereichen wie Fotografie, Soziale Arbeit, Pflege oder im Projektmanagement beheimatet ist, im Herbst 2015 entlang der Balkanroute unterwegs und hat dort Menschen mit dem Nötigsten versorgt. Zuerst startete die Organisation in Bapska an der kroatisch-serbischen Grenze und reiste später an die serbisch-mazedonische Grenze nach Preševo weiter.

Interesse zeigen

Von Anfang Dezember 2015 bis Mitte März 2016 wirkte die Organisation in Dunkerque in Frankreich. Bis zu 3000 Menschen lebten in diesem Camp, meistens sind es irakische Kurden. Auch in Paris war «Rastplatz» bereits mehrere Male vor Ort, um den Flüchtlingen dort nebst der Grundversorgung auch etwas Vertrautes zu bieten, indem die zubereiteten Mahlzeiten kulinarisch an der kurdischen Küche orientiert sind. «Die Menschen schätzen es, dass sich endlich jemand für sie interessiert», erzählt «Rastplatz»-Mitglied Jael Schärli. «Sonst erfahren sie oftmals nur Ablehnung.»

Nach den Einsätzen kehrt das Team jeweils wieder in die Schweiz zurück um die Mitmenschen zu sensibilisieren und um Spenden zu sammeln. (SKU)