Eine Turnshow mit Livemusik – das bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Doch eben dies leistete sich der Turnverein STV Hägendorf zu seinem diesjährigen Unterhaltungsabend. Die Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach lieferte den Sound und Rhythmus für die bunten Nummern der verschiedenen Riegen.

Eine neue Fahne

Der Turnverein Hägendorf wurde 1892 gegründet, er kann heuer also auf eine 125jährige Geschichte zurückblicken. Damals war der STV eine reine Männerangelegenheit, heute sind unter seinem Dach auch der Damen-, der Frauen- und der Männerturnverein aktiv. Klar doch, dass man diesen runden Geburtstag gebührend begehen wollte. Am Sonntag durfte deshalb der STV Hägendorf eine neue Fahne offiziell entgegennehmen. Allerdings war nur das Tuch neu, das Sujet beliess man unverändert. Als Fahnengötti amtete Hugo Vögeli. In Vorbereitung ist zudem eine Festschrift, die auf die Generalversammlung hin fertiggestellt wird.



Für die Turnshow im Jubiläumsjahr nahm sich der STV Hägendorf etwas ganz spezielles vor. Er tat sich mit der Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach zusammen. Die gut vierzigköpfige Formation unter der Leitung von Oliver Waldmann spielte zu den Darbietungen der zwölf Riegen ein vielfältiges Programm von Musicalmelodien. Der gemeinsame Unterhaltungsabend stand unter dem Motto «Das grosse Finale».

Was damit gemeint war, zeigte sich in den kurzen Theaterszenen (Regie: Ursula Haas), die als Rahmenhandlung die Turnvorführungen begleiteten.

Die drei Broadwaystars Liza Minelli, Fred Astaire und Frank Sinatra haben sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen und verbringen den Lebensabend in einer Gäuer Seniorenresidenz. Fred, so der Inhalt der Rahmenhandlung, konnte sich nie mit einer gebührenden Show von der Bühne verabschieden. Zusammen mit dem STV Hägendorf und der MG Hägendorf-Rickenbach sollte dies in einer letzten grossen Kiste, einem «Grossen Finale» samt Glitzer und Glamour, nachgeholt werden.