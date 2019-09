Sie heissen Fineliner, Forget me dot, Headliner, on the dot, out of the box und Pleats please. Allesamt Pullover aus der Hand der 28-jährigen Textildesignerin Selina Peyer. Zugegeben: Die Namen der sechs Modelle sind etwas gewöhnungsbedürftig. Was man dabei jedoch mit Sicherheit lernt: Ein Fineliner ist nicht immer ein Filzstift. Und: Aussergewöhnliche Designer geben ihren Modellen ebensolche Namen. Dafür ist deren Chic schon fast zeitlos. Denn Zeitloses trägt sich bei entsprechender Qualität gerne und lange, sehr lange. Eine der Absichten Peyers. «Aus ökologischen Gründen», wie sie sagt. «Slow Fashion» nennt sie das. Oder sinnhaft ins Deutsche übersetzt: nachhaltig – von der Faser bis zum fertigen Produkt. Ein sinnliches Verhältnis zum Kleidungsstück strebt die Textildesignerin an. Denn: «Den Träger emotional an das Kleidungsstück zu binden verlängert die Verbrauchsphase», sagt die Aargauerin, die just Mitte September mit ihrer ersten Kollektion überhaupt die Modebühne für Herbst Winter 19/20 betritt.

Im März wurde die Firma eingetragen

«Vielleicht ist Textildesignerin ein einsamer Beruf», sagt sie. «Jedenfalls am Anfang, wenn man alleine seinen Ideen nachgeht und alles rundherum selber organisieren muss.» Im März dieses Jahres hat sie ihr Geschäft im Handelsregister eintragen lassen; Feel a Fil mit Name. Die englisch-französische Wortschöpfung besagt: Fühl den Faden! Was dabei herauskommt: designed by Peyer. Wieso sie ihr Label nicht einfach Peyer genannt hat? «Weil der Name des Textildesigners nicht am Ende der Produktionskette steht, sondern am Anfang.» Aha. Insofern versteht sich die Aargauerin, die seit zweieinhalb Jahren in Olten wohnt und arbeitet, also nicht als Modeschöpferin, bleibt ihrem angestammten Beruf treu. Ob Design eigentlich Kopfsache ist? Selina Peyer denkt nach. «Nicht nur», sagt sie dann. «Design entsteht durch viele äussere und innere Einflüsse.» Aber natürlich spiele der Kopf, das Rationale, auch seinen Part.

Ab Mitte September folgt die Auslieferung

Demnächst wird ihre Kollektion im betriebsinternen Internetladen und in ausgewählten Boutiquen in Bern, Basel, Liestal, Aarau und Zürich zu finden sein. «Man bietet seine Produkte auch gezielt bei einem Besuch in einer Boutique an», sagt Selina Peyer. Dort entscheidet der Betreiber, ob und wie viel Stück ins Sortiment aufgenommen werden. 360 Pullover umfasst die Kollektion, die sie im Moment noch in der guten Stube zu Hause verwahrt und die ab Mitte September erhältlich sein werden. Das Ergebnis einer trinationalen Kooperation übrigens: nach einer Idee aus der Schweiz mit Garn aus Italien in Deutschland hergestellt. «Ich bin bestrebt, die Produktionswege kurz zu halten», sagt Selina Peyer, die auch schon beim belgischen Modedesigner Christian Wijnants ein Strick- und Textildesign-Praktikum absolviert hat und später, zurück in der Schweiz, als Junior Designerin bei Fabric Frontline in Zürich arbeitete. Und so mit der Zeit reifte der Entschluss, in der Branche mit eigenem Label aufzutreten. Während viele aus Peyers Ausbildungslehrgang wieder in ihre alten Berufe zurückgekehrt sind, hats die Aargauerin packen wollen. Mit Haut und Haaren.

Etwas wagen zum jetzigen Zeitpunkt

Natürlich: Der Betrieb sei ein Risiko; dasjenige einer Unternehmerin halt. «Ich bilde mir nicht ein, gleich mit meiner ersten Kollektion einen absoluten Volltreffer landen zu können, das wäre zu gewagt», sagt sie. Aber natürlich habe sie ein imaginäres Publikum im Kopf, ein Publikum, dem die Kollektion gefallen könnte, dem die Produktionsweise sympathisch sei, der Schnitt passe. Man brauche in der Branche halt auch ein wenig Biss, Durchstehvermögen und natürlich eine Portion Optimismus. «Ich habe mir die Gründung der Firma gut überlegt und wusste, dass ich diesen Schritt später nicht mehr wagen würde.»