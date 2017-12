Das sagen die Fraktionen zum neuen Oltner Mobilitätsplan

«Der Mobilitätsplan ist auf Konzeptebene ein sehr geeignetes und gelungenes Instrument (...). Nichts zu machen und täglich 12 Stunden Stau sind noch viel weniger im Interesse des Gewerbes als ein allfälliger Verlust eines Parkplatzes. Der Mobilitätsplan zeigt klar auf, dass der motorisierte Individualverkehr plafoniert werden muss. Die Verkehrszunahme muss zwingend mittels Velo- und Fussverkehr sowie mit dem öV bewältigt werden. Daher liegt das Augenmerk der nächsten Jahre auf dem Ausbau von attraktiven Wegen für Fussgänger und Velofahrer sowie auf dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. (...) Die Fraktion begrüsst die Steuerung des motorisierten Verkehrs über Auflagen an private Parkplätze und die gezielte Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. Generell sollen genügend Parkplätze für Kunden zur Verfügung stehen. Diese Attraktivität kann zulasten der Pendler gehen, da diese massgeblich für die Verkehrsspitzen verantwortlich sind. Neben den Parkplätzen für Autos müssen in unmittelbarer Nähe der Geschäfte zwingend benutzerfreundliche Gratisparkplätze für Zweiräder stehen.»

«Olten jetzt! ist erfreut, dass die Stadt mit dem Mobilitätsplan eine fundierte vorausschauende Planung macht. Die Abklärungen und Simulationen im Mobilitätsplan zeigen klar, dass das Verkehrsaufkommen in der Stadt schon heute teilweise an die Kapazitätsgrenzen der jeweiligen Verkehrswege stösst. Dass insbesondere die ERO schon heute nahezu ausgelastet ist, finden wir erstaunlich, da dieses Bauwerk ja erst kürzlich fertiggestellt wurde. Olten jetzt! folgt der Einschätzung, dass eine signifikante Kapazitätserweiterung der städtischen Verkehrswege nicht realistisch ist. Es bleibt also nur die Möglichkeit, die vorhandenen Verkehrsflächen optimal zu nutzen. Konkret heisst dies: Angebote im öffentlichen Nahverkehr ausbauen und den nichtmotorisierten Verkehr attraktiveren und den motorisierten Individualverkehr optimal leiten. Auch das neue Parkierungsreglement scheint uns ein guter Ansatz zu sein. Olten jetzt! unterstützt klar die Ziele des neuen Mobilitätsplans.»

«‹Die Mobilitätsbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner resultieren aus den verschiedenen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit›», heisst es im Mobilitätsplan. Doch das Parkierungsreglement als erste konkrete Massnahme zeigt: Der Stadtrat will um jeden Preis den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen. Der Verkehr ist aber nicht nur Selbstzweck, sondern ebenso Mittel zum Zweck. Gewerbe und Wirtschaft fördern die Attraktivität der Stadt, schaffen Arbeitsplätze und bezahlen Steuern. Der Einkaufs- und Wirtschaftsstandort Olten ist auf Erreichbarkeit für alle Kunden/Lieferanten/Besucher angewiesen. Die rigiden Parkplatz-Pläne des Stadtrates machen dem Gewerbe in Olten das Leben noch schwerer und gefährden den Wirtschaftsstandort. Die vorgeschlagene zwangsweise Reduktion von Parkplätzen bei Hauseigentümern nach Umbauten ist ein absolutes No-Go. Die FDP ist gegen einen derart gewerbe- und wirtschaftsfeindlichen Mobilitätsplan.»

SVP

«Als erste Massnahme des Mobilitätsplans wird ein neues Parkierungsreglement in Kraft treten. (...) Auf keinen Fall dürfen neue Regelungen in diesem Bereich Gewerbe oder Einwohnern mit Eigentum Schaden zuführen. Gewerbler sind neben einem öV-Anschluss auf genügend und kostengünstige Parkplätze angewiesen. Aufgrund der Einwohner- und Arbeitsplatzzunahme wird in den nächsten Jahren ein erhöhtes Mobilitätsbedürfnis entstehen. Der Strassenverkehr nimmt zu, die Platzverhältnisse sind begrenzt. Ein ausgewogener Mix von motorisiertem Individualverkehr und öV muss angestrebt werden. Die in Olten vielfältigen Bedürfnisse – Autos, öV, Velos und Fussgänger – sind zu berücksichtigen. Die Wohnqualität und Mobilitätsvielfalt sollen erhalten bleiben. Wohnquartiere sollen indes vor Schleichverkehr geschützt werden. Die geplante Freigabe der Winkelunterführung für den Veloverkehr scheint unrealistisch – der Eigentümer des Winkels will bekanntlich keinen Velodurchgangsverkehr.»