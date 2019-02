Rund 12 Stunden verschanzte sich am Samstag ein Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dulliken. Der 43-jährige Italiener hatte seine Frau mit einer Waffe bedroht. Die Polizei rückte mit rund 40 Mann aus, auch die Sondereinheit Falk stand im Einsatz.

Das Gebiet wurde während des Einsatzes abgesperrt. Die Nachbarn mussten in ihren Wohnungen bleiben. Für Rentnerin Franziska Lässig war die Situation sehr schlimm. «Ich sagte mir, hoffentlich passiert nichts. Das wäre für mich eine Katastrophe gewesen», erzählt sie TeleM1 mit Tränen in den Augen. Gott sei Dank sei nun wieder Ruhe.

Franziska Lässig hatte nie Probleme mit dem Mann. Sie weiss aber von anderen Nachbarn, die seinetwegen sogar fortzogen. «Der Italiener hatte in der Garage auf den Mann eingeschlagen. Nach einer Woche zog das Paar weg, weil es so Angst hatte.» Mindestens einen weiteren Nachbarn soll der Täter angegriffen haben. Laut TeleM1 soll sogar eine Anzeige gegen ihn gelaufen sein.