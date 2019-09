Bereits gegen Abend füllte sich in Kappel die Dorfstrasse, die sogenannte «Chilbi-Meile» mit Fans aus nah und fern. Die Dorfvereine hatten wieder für viele kulinarische Spezialitäten gesorgt; unzählige Gelegenheiten also, an einer Bar oder in einem Stübli die Durst- und Essgelüste auf Spezialitäten zu stillen. Sei es auf die Schnelle mit einem Berliner oder Hot Dog, etwas gemütlicher bei einem Speckplättli oder einer Militärkäseschnitte.

Was wäre aber ein Chilbi-Grossanlass ohne Bahnen und Buden. Die traditionellen Chilbi-Scooter, Fischen, Glitzertattoos und Rösslispiel für die Kleinen, für die Grösseren einige Adrenalinkick fördernde Optionen. Da wurden Harassen gen Himmel gestapelt und Sinne durch Crazy Wheel verwirrt. Highlight des Lunaparks war aber bestimmt der Octopus (Bild), der mit seinen Tentakeln die Passagiere an die Grenze der Schwerelosigkeit brachte. Zum Motto «Eg ha di gärn» passte der nicht wegzudenkende Anlass in Kappel voll und ganz. (rfo)