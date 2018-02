Damit die Wyber die Wege zwischen den Auftritten nicht zu Fuss absolvieren müssen, werden sie in zwei Minibussen herumchauffiert. Besonders gelegen kommt dies Sarah und ihrer Gitarre, die sich ständig verstimmt. «Der Temperaturwechsel bekommt ihr nicht gut», sagt sie und deutet auf das mit Klebern tapezierte Instrument. Auch die anderen Wyber erfreuen sich ob den Verschnaufpausen. So kann der Lippenstift nachgezogen oder die Larve gerichtet werden. «Man sieht und hört nicht so viel darin», ertönt es aus einer Ecke des Busses. Stets mit im Gepäck sind auch Täfeli und Mundspray – ohne sie geht gar nichts.

23 Uhr: Nach einem kurzen Marsch durch die Martin-Disteli-Unterführung folgt der Auftritt im Restaurant Bahnhofbuffet. Und damit die erste kleine Panne des Abends: Die Batterie des Verstärkers, der für den Bass benötigt wird, ist mitten im ersten Schnitzelbank ausgestiegen und muss ausgetauscht werden. «Dieser Auftritt ist uns nicht so gelungen», meint Helgengirl und Schlummerrätschwyb Esthy später. Es sollte der einzige sein.

Nach Mitternacht

24 Uhr: Nach insgesamt 13 Auftritten in vier Studen ist so manch ein Wyb etwas erschöpft. So erstaunt nicht, dass der Mitternachts-Snack im Hotel Olten, der als Drei-Gang-Menü serviert wird, deutlich weniger laut verläuft als noch das Abendessen im «Chöbu». «Es ist selten so ruhig an einem Rätschwyber-Tisch», meint die zweite Rahel in der Zunft neben dem Obernaar. Zu Ende ist die Nacht hingegen noch lange nicht: Vom Essen gestärkt erstehen die Rätschwyber wie Phoenix aus der Asche auf.

2.15 Uhr: Nach einem kurzen Abstecher ins «Zulo», ihrem Zunftlokal, wird kurzerhand entschieden, dass es noch ein Ständli im danebenliegenden «Tiger», der «Waadtländerhalle» geben soll. Ganz so einfach ist dies aber nicht: Das Restaurant ist proppenvoll, mit Ach und Krach kriegt der Besucher die Eingangstüre auf. «Nun beginnt die Fasnacht für die Fasnächtler», sagt Mädi als Begründung für den Auflauf.