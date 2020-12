Drei Lesungen waren notwendig, um ein tragbares Budget vorzulegen

Die Aussichten: unsicher. «Wir wissen nicht, wie es mit dem Gelände dort weitergeht», so Rickenbachs Gemeindepräsident Dieter Leu an der Budgetgemeindeversammlung. Gemeint waren damit Umwälzungen in Rickenbachs Industrie- und Gewerbestruktur. Konkret: die Schliessung der Amcor.

Die neue Besitzerin der Immobilie, die Loreda Real Estate GmbH in Zürich, gab gestern auf Anfrage zu verstehen, über die Zukunft des Geländes lasse sich noch nichts kommunizieren. «Ebenfalls lässt sich nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt etwas zu kommunizieren ist», so die Sprecherin dezidiert. Bereits im Mai 2019 war ein massiver Stellenabbau bei Amcor angekündigt worden und im August 2020 hatte diese Zeitung publik gemacht, die Amcor gebe Ende Jahr den Standort Rickenbach auf.